Нічна атака на Одещину: палає інфраструктура, лунали вибухи

Увечері 17 серпня Одещина зазнала атаки ворожих безпілотників. Внаслідок удару постраждала інфраструктура в Одеському районі.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Також загорілася двоповерхова будівля. Рятувальники оперативно прибули на місце та локалізували займання. До гасіння було залучено пожежний потяг "Укрзалізниці".

За попередніми даними, жертв і поранених немає. Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Повітряна тривога в місті пролунала о 22:56. Повітряні сили заздалегідь попередили про наближення ударних дронів із боку Чорного моря. Близько 23:41 в Одесі пролунали вибухи. Відбій тривоги оголосили о 00:01.