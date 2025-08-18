На Дерибасівській знову розмалювали підземний перехід: комунальники ліквідовують наслідки вандалізму
18 серпня працівники КП «ОЕЕМП» виявили нові графіті у підземному переході на вул. Дерибасівській. До кінця тижня стіни планують відновити.
Комунальники щоденно прибирають, ремонтують і усувають наслідки пошкоджень на підвідомчих об’єктах. Наразі триває ремонт ще одного переходу — біля зупинки «Застава».
Мерія закликає громадян берегти міське майно та повідомляти про акти вандалізму до поліції за номером 102. За умисне пошкодження комунального майна передбачена кримінальна відповідальність.
