Завтра перекриють рух по пров. Газовому в Одесі
У зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту 3-ї черги транспортної естакади Одеського морського торговельного порту в пров. Газовому
з 18 серпня до 01 вересня 2025 року
буде тимчасово закрито рух транспортних засобів по пров. Газовому в межах вул. Приморської.
