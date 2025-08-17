Завтра перекриють рух по пров. Газовому в Одесі

У зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту 3-ї черги транспортної естакади Одеського морського торговельного порту в пров. Газовому

з 18 серпня до 01 вересня 2025 року

буде тимчасово закрито рух транспортних засобів по пров. Газовому в межах вул. Приморської.