Японія передала 305 ноутбуків школярам Одеси

Генеральний директор департаменту Близького Сходу та Європи JICA Тояма Кей зустрівся з директором Департаменту економічного розвитку Одеської міськради Андрієм Розовим.

Андрій Розов підкреслив важливість співпраці з Японією, зокрема у сфері утилізації сміття, водоочистки та навчання, особливо в умовах війни.

Пан Тояма підтвердив підтримку JICA Одесі та відзначив тісні зв’язки з Йокогамою — містом-побратимом Одеси вже 60 років.

Нещодавно одеські школярі отримали 305 ноутбуків від міста Йокогама та корпорації Nojima за сприяння JICA. Мер Геннадій Труханов подякував японським партнерам у відеозверненні.