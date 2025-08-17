У Кілійській громаді мотоцикліст збив трирічну дівчинку — дитина жива

Вчора, 16 серпня, близько 20:30 у селі Дмитрівка трирічна дівчинка вибігла на дорогу та потрапила під мотоцикл Mustang, яким керував 69-річний місцевий житель. За попередніми даними, дитина перебувала з бабусею біля проїжджої частини. Водій не помітив її через припарковану фуру.

Постраждалу доправили до лікарні з травмами голови, руки та ноги. На щастя, критичних ушкоджень не виявлено. Водій був тверезим.