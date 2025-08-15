З 15 серпня – зміна схем руху транспорту на дільниці по вулиці 28-ї бригади

З 15 серпня 2025 року вносяться зміни тимчасового характеру до схеми руху транспорту вулицею 28-ї бригади на перехресті з просп. Князя Володимира Великого.

У зв’язку з тимчасовою забороною руху автотранспорту вулицею 28-ї бригади (колишня – Паустовського) на перехресті з просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського) Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради вносяться зміни тимчасового характеру до схеми руху міського громадського транспорту.

З 15 по 21 серпня 2025 року (або до завершення ремонтних робіт) внести зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту:

Автобусного маршруту № 165:

- у напрямку руху до вул. 28-ї бригади організувати кінцеву зупинку на вул. Князя Володимира Великого, 128;

- у напрямку руху до Слобідки (Онкодиспансер) організувати відправлення автобусів від зупинки вул. Князя Володимира Великого, 159.

Автобусного маршруту № 190:

- у напрямку руху до вул. 28-ї бригади організувати кінцеву зупинку на вул. Князя Володимира Великого, 128;

- у напрямку руху до залізничного вокзалу організувати відправлення автобусів від зупинки вул. Князя Володимира Великого, 159.

Автобусного маршруту № 240:

- у напрямку руху до вул. 28-ї бригади організувати кінцеву зупинку на вул. Князя Володимира Великого, 128;

- у напрямку руху до вул. Преображенської організувати відправлення автобусів від зупинки вул. Князя Володимира Великого, 159.

Автобусного маршруту № 242:

- у напрямку руху до вул. Князя Володимира Великого організувати кінцеву зупинку на вул. 28-ї бригади, 11/3;

- у напрямку руху до ООМУ (Лікарня водників) організувати відправлення автобусів від зупинки вул. Князя Володимира Великого 130/1.