Собаку намагалися втопити просто на пляжі: поліція завершила розслідування

Поліція завершила досудове розслідування щодо 38-річного жителя Одеси, якого підозрюють у спробі втопити собаку на одному з пляжів Фонтанської громади наприкінці липня.

За версією слідства, чоловік взяв тварину нібито на прогулянку, але замість цього зайшов із нею в море та почав топити. Його дії зупинили відпочивальники, які викликали поліцію.

Пса вдалося врятувати. Його доправили до ветеринарної клініки, де лікарі виявили набряк легень. Після лікування тварину повернули власнику — вітчиму підозрюваного.

Сам фігурант справи відмовився коментувати свої дії. Йому інкримінують жорстоке поводження з твариною, що спричинило тілесні ушкодження та було вчинене із застосуванням активного насильства — за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.