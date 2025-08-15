На Одещині внаслідок аварії спалахнула трава й авто — водій у лікарні

14 серпня поблизу села Білка, що в Березівському районі Одеської області, на автодорозі Київ–Одеса сталася аварія, внаслідок якої спалахнули суха трава на площі близько 150 квадратних метрів та легковик Lincoln Navigator.

Як повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області, під час спроби самостійно загасити пожежу постраждав водій автомобіля — чоловік 1994 року народження. Він отримав опіки нижніх кінцівок та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

До ліквідації загоряння залучили один пожежний автомобіль і п’ять рятувальників. Пожежу вдалося оперативно приборкати.