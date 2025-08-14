Одеські новини ТОП Новини 

У місті демонтують незаконно встановлену зовнішню рекламу та вивіски

редактор

В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.

Так, минулого тижня Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КУ "Одесреклама" були здійснені заходи з демонтажу 72 протиправно розміщених рекламних конструкцій.

Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.

