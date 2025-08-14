Таллінн підкорено: одеські спортсмени – з медалями та рекордами

Юні одеські спортсмени повернулися з 57-х Міжнародних дитячих ігор , які цього року відбувалися в місті-партнері Таллінн (Естонська Республіка).

Міжнародні дитячі ігри об’єднали близько 900 учасників із 70 міст світу, і Одеса вперше серед них.

Цьогоріч до програми змагань Міжнародних дитячих ігор було включено 7 видів спорту: баскетбол 3х3, пляжний волейбол, дзюдо, плавання, легка атлетика, фехтування та футбол.

Одеські спортсмени змагалися у плаванні та баскетболі 3х3 і показали достойні результати.

Першу медаль для команди Одеси здобула Анастасія Марина, виборовши золото у змаганнях з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Іван Рядуєв посів 1 місце на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 51.86 – це новий особистий рекорд і рекорд України.

У змішаній естафеті (комбінований стиль) одеська команда посіла 5 місце з 28 команд.

У змаганнях з баскетболу 3х3 обидві команди (хлопці та дівчата) вдало зіграли групові етапи, потрапивши до плей-офф.

Ще в 1968 році на перших Міжнародних дитячих іграх зародилася зворушлива традиція - обмін сувенірами. Це те почуття, коли пишаєшся, що спортсмени 73 міст з 28 країн світу демонструють кольори прапорів твого міста та країни.

Міжнародні дитячі ігри - це не лише спорт. Це дружба, єдність, повага та нові добрі знайомства.

Одеса висловлює безмежну вдячність естонському партнеру Таллінну за можливість спортивного обміну для юних спортсменів.

Участь одеської команди у 57-х Міжнародних дитячих іграх відбулася за безпосереднього сприяння Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу й Управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради.