Таллінн підкорено: одеські спортсмени – з медалями та рекордами
Юні одеські спортсмени повернулися з 57-х
Міжнародні дитячі ігри об’єднали близько 900 учасників із 70 міст світу, і Одеса вперше серед них.
Цьогоріч до програми змагань Міжнародних дитячих ігор було включено 7 видів спорту: баскетбол 3х3, пляжний волейбол, дзюдо, плавання, легка атлетика, фехтування та футбол.
Одеські спортсмени змагалися у плаванні та баскетболі 3х3 і показали достойні результати.
Першу медаль для команди Одеси здобула Анастасія Марина, виборовши золото у змаганнях з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм.
Іван Рядуєв посів 1 місце на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 51.86 – це новий особистий рекорд і рекорд України.
У змішаній естафеті (комбінований стиль) одеська команда посіла 5 місце з 28 команд.
У змаганнях з баскетболу 3х3 обидві команди (хлопці та дівчата) вдало зіграли групові етапи, потрапивши до плей-офф.
Ще в 1968 році на перших Міжнародних дитячих іграх зародилася зворушлива традиція - обмін сувенірами. Це те почуття, коли пишаєшся, що спортсмени 73 міст з 28 країн світу демонструють кольори прапорів твого міста та країни.
Міжнародні дитячі ігри - це не лише спорт. Це дружба, єдність, повага та нові добрі знайомства.
Одеса висловлює безмежну вдячність естонському партнеру Таллінну за можливість спортивного обміну для юних спортсменів.
Участь одеської команди у 57-х Міжнародних дитячих іграх відбулася за безпосереднього сприяння Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу й Управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
