Одеський розбійник отримав 8 років ув’язнення з конфіскацією майна

У Приморському районі Одеси 29-річний місцевий житель наприкінці березня, погрожуючи пістолетом, відібрав у водія 2800 гривень. Зловмисник попросив підвезти його до вокзалу, а дорогою приставив до шиї водія предмет, схожий на пістолет, і наказав віддати гроші. Після злочину втік, витратив кошти, а пістолет, за його словами — іграшковий, викинув.

Поліція оперативно затримала чоловіка. Суд визнав його винним у розбої, вчиненому під час воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), та призначив покарання — 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.