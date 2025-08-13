Одеські новини Події Суспільство ТОП Новини 

В Одесі відбувся фестиваль «Палітра молодих митців» до Дня молоді

редактор ,

12 серпня 2025 року в Бібліокафе «ЦБС для дітей» на вулиці Європейській відбувся фестиваль «Палітра молодих митців», присвячений Дню молоді. Захід об’єднав юних талантів, які продемонстрували свої творчі здібності в театральному мистецтві, музиці, поезії та танці.

Особливу атмосферу створили виступи артистів театру Одеської політехніки (ТОП) — творчого колективу студентів і викладачів Національного університету "Одеська політехніка". Глядачі побачили театралізовані інсценівки, почули українські пісні та патріотичну поезію, а також насолодилися яскравими танцювальними номерами.

Участь у фестивалі взяли:

  • Микола Колодочка — лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів, магістрант Одеської музичної академії ім. А. Нежданової;

  • Катерина Алексєєнко — учениця музичного ліцею ім. проф. П.С. Столярського (викладачка — Наталя Мазепа);

  • Ірина Шеляг — артистка Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька;

  • Артисти театру Одеської політехніки: Катерина Гусєва, Олексій Трошин, Діана Богачук;

  • Кристина Бродецька — студентка педагогічної академії ім. К.Д. Ушинського, бібліотекарка дитячої бібліотеки;

  • Єлизавета Скорба — студентка Віденського університету музики та виконавчого мистецтва.

Програму вела Анастасія Павлішина — багаторазова чемпіонка України, Європи та світу зі степу.
Музичний супровід забезпечили концертмейстерки Олександра Грінченко та Євгенія Воюцька.

Усі учасники отримали грамоти за свою творчість і внесок у культурне життя громади.

 

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: