В Одесі відбувся фестиваль «Палітра молодих митців» до Дня молоді

12 серпня 2025 року в Бібліокафе «ЦБС для дітей» на вулиці Європейській відбувся фестиваль «Палітра молодих митців», присвячений Дню молоді. Захід об’єднав юних талантів, які продемонстрували свої творчі здібності в театральному мистецтві, музиці, поезії та танці.

Особливу атмосферу створили виступи артистів театру Одеської політехніки (ТОП) — творчого колективу студентів і викладачів Національного університету "Одеська політехніка". Глядачі побачили театралізовані інсценівки, почули українські пісні та патріотичну поезію, а також насолодилися яскравими танцювальними номерами.

Участь у фестивалі взяли:

Микола Колодочка — лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів, магістрант Одеської музичної академії ім. А. Нежданової;

Катерина Алексєєнко — учениця музичного ліцею ім. проф. П.С. Столярського (викладачка — Наталя Мазепа);

Ірина Шеляг — артистка Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька;

Артисти театру Одеської політехніки: Катерина Гусєва , Олексій Трошин , Діана Богачук ;

Кристина Бродецька — студентка педагогічної академії ім. К.Д. Ушинського, бібліотекарка дитячої бібліотеки;

Єлизавета Скорба — студентка Віденського університету музики та виконавчого мистецтва.

Програму вела Анастасія Павлішина — багаторазова чемпіонка України, Європи та світу зі степу.

Музичний супровід забезпечили концертмейстерки Олександра Грінченко та Євгенія Воюцька.

Усі учасники отримали грамоти за свою творчість і внесок у культурне життя громади.