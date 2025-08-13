Пожежа на Одещині: в приватному будинку загинув чоловік

У ніч на 13 серпня в селі Міжлиманське, на вулиці Вишневій, сталася пожежа в приватному житловому будинку та прибудові до нього.

Як повідомили в ДСНС Одеської області, вогонь охопив площу 95 кв. м. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували загоряння.

Під час гасіння пожежі в будинку було виявлено тіло чоловіка. Його особу наразі встановлюють.

До ліквідації залучались 3 одиниці техніки та 13 рятувальників від ДСНС, а також 1 одиниця техніки та 4 бійці пожежного підрозділу Національної гвардії України.