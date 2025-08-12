Затримано 18-річного наркозбувача з Одеси: вилучено наркотиків на 20 мільйонів гривень

Правоохоронці задокументували діяльність 18-річного мешканця Одеси, який був учасником наркоугруповання та займався розповсюдженням наркотиків і психотропів у місті.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено понад 21 кг психотропної речовини a-PVP, 100 г канабісу, мобільні телефони, SIM-картки та «чорнові» записи. Орієнтовна вартість вилученого на «чорному» ринку — близько 20 мільйонів гривень.

Злочинну групу викрили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що фігурант відповідав за збут наркотиків через закладки та логістичні служби. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.