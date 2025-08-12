В Одесі затримали палія авто: 22-річному жителю Кривого Рогу загрожує до 10 років ув’язнення

Поліція затримала 22-річного мешканця Кривого Рогу, який підпалив два автомобілі в Приморському районі Одеси. Після скоєного він втік до рідного міста, але був оперативно розшуканий та отримав підозру.

Інцидент стався кілька тижнів тому. Двоє одеситів — 55 та 23 років — звернулися до поліції із заявами про підпал їхніх автомобілів Mercedes-Benz та BMW, припаркованих на одній зі стоянок.

Як з’ясували слідчі, зловмисник підпалив пляшку з легкозаймистою речовиною та кинув її в один із автомобілів. Полум’я перекинулося і на сусіднє авто. На щастя, ніхто не постраждав, а пожежа згасла самостійно, однак обидві машини зазнали пошкоджень.

Встановлено, що фігурант спеціально приїхав до Одеси для скоєння злочину, після чого одразу поїхав назад до Кривого Рогу. Під час обшуків у нього вилучили транспортний засіб та інші речові докази.

Йому оголошено підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень. За підпал молодикові загрожує до 10 років позбавлення волі.