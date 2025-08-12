В Чорноморську затримали чоловіка за збут вибухівки: вилучено боєприпаси та гранати
Правоохоронці затримали чоловіка одразу після того, як він продав вибухонебезпечні предмети на одній із вулиць Чорноморська. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Операцію провели співробітники відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2. Вони встановили, що фігурант незаконно зберігав вибухівку та шукав покупців.
Під час слідчо-оперативних заходів у нього вилучили 157 набоїв різного калібру, чотири корпуси гранат, шість запалів, корпус і підривач гранатометного пострілу, а також інші вибухові речовини.
Крім того, під час обшуку в його домоволодінні виявили ще кілька корпусів гранат і запалів. Усе вилучене підтверджено вибухотехніками та направлено на експертизу. Також поліція вилучила 13 тисяч гривень, які чоловік отримав за продаж небезпечного «товару».
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 151 400 гривень.
Слідство триває. Поліція встановлює джерело надходження вибухонебезпечних предметів. Процесуальне керівництво здійснює Чорноморська окружна прокуратура.
