Викрав авто друга, щоб провчити: поліція розкрила справу за кілька годин

Наприкінці липня одесит повідомив про викрадення свого автомобіля «Toyota Corolla», який залишив біля будинку в Київському районі. Вже за кілька годин поліція встановила, що машину забрав 44-річний знайомий потерпілого, підібравши ключ і сховавши транспорт у гаражі приятеля.

Зловмисник пояснив, що хотів «провчити» власника авто за нехтування безпекою під час онлайн-продажу.

Поліція повернула автомобіль власнику, а фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України. Йому загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.