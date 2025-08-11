У житловому будинку в Одесі обвалилося перекриття: наслідки ліквідували рятувальники

Увечері 10 серпня на вулиці Балківській у Приморському районі Одеси стався обвал. У чотириповерховому житловому будинку частково обрушилося перекриття горища над сходовою клітиною на четвертому поверсі.

Про інцидент повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Уламки заблокували кілька вхідних дверей до квартир на останньому поверсі. Рятувальники оперативно звільнили проходи та демонтували аварійні конструкції, які становили загрозу падіння.

На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.