На Одещині дівчина в нетверезому стані намагалася втекти від поліції з підробленим водійським посвідченням та спричинила ДТП

Увечері 10 серпня в Авангардівській громаді поліцейські зупинили водійку Mitsubishi, яка створювала аварійну ситуацію на дорозі. Жінка була напідпитку, а її посвідчення мало ознаки підробки. Намагаючись уникнути відповідальності, вона втекла з місця зупинки, зіткнувшись із службовим авто поліції та припаркованим легковиком.

Поліцейські наздогнали порушницю. Тест підтвердив перевищення допустимого рівня алкоголю в крові. Виявилося, що вона вже притягувалась до відповідальності за керування без посвідчення.

На неї склали адміністративні протоколи за кількома статтями, передбачених КУпАП. Також відкрито кримінальні провадження за фактом опору поліції та підроблення документів. Автівку та фальшиве посвідчення вилучено.

Порушниці загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.