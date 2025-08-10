Вибух на пляжі в Затоці: є загиблі

У Затоці, курортному селищі на Одещині, стався вибух міни.

За даними місцевих ЗМІ, вибух забрав життя трьох людей — жінки та двох чоловіків.

Як зазначає видання «Думська», трагедія сталася на пляжі, приблизно за 50 метрів від берега.

Поліція вже працює на місці події, триває збирання інформації.

Більше деталей повідомлять згодом.