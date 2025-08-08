Одеську область атакували дрони: ППО знищила 23 БпЛА

У ніч на 8 серпня сили протиповітряної оборони південного регіону України знищили 23 ударні безпілотники в небі над Одещиною.

Серед них були дрони типу Shahed, а також інші модифікації ударних БпЛА. Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування «Південь».

Ще два дрони-камікадзе було знешкоджено 7 серпня в південних областях України.

Деталі нічної атаки на Одещину

Повітряна тривога в Одеській області, спричинена загрозою ударних дронів, тривала з 02:16 до 02:46 — близько 30 хвилин. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про наближення групи БпЛА з боку Чорного моря у напрямку Одеси. У місті неодноразово було чутно вибухи.

Внаслідок атаки постраждала будівля каналізаційно-насосної станції в Одеському районі. У передмісті міста через падіння уламків виникла пожежа сухої трави. Також поранення дістав охоронець однієї з автозаправок.

Прокуратура розпочала розслідування інциденту за ознаками воєнного злочину.