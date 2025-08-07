В Одеській області внаслідок ДТП постраждав велосипедист

6 серпня близько 14:00 у селі Новосільське Ренійської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, 68-річний водій автомобіля Skoda Octavia, обганяючи велосипедиста, який рухався в попутному напрямку, зачепив його причепом.

У результаті зіткнення 62-річного велосипедиста госпіталізували до Ізмаїльської міської лікарні з черепно-мозковою травмою. Водій автомобіля був тверезий.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості.

У межах розслідування призначено низку експертиз, транспортні засоби вилучено.