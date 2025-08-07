На Одещині затримали двох грабіжників, які полювали на жінок

Наприкінці липня в Одесі на вулиці Євгена Танцюри серед білого дня пограбували 60-річну жінку. Невідомий зірвав з її шиї золотий ланцюжок, завдавши матеріальної шкоди на 35 тисяч гривень.

Зловмисників викрили поліцейські з Одеського районного управління поліції № 1 за підтримки оперативників карного розшуку та кримінального аналізу. Всього за кілька годин вони встановили, що до злочину причетні 42-річний одесит та 23-річний уродженець Чернігова без постійного місця проживання. Чоловіки познайомилися під час відпочинку й змовилися грабувати жінок: старший шукав жертв, а молодший відбирав майно.

Після пограбування молодший утік до спільника, який чекав у дворі. Вже того ж дня поліцейські затримали нападника, а наступного — і його спільника, який вже фігурує у справі про розбій на Полтавщині. Золотий ланцюжок чоловіки здали до ломбарду, правоохоронці вживають заходів щодо його повернення.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 186 КК України — грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави.

Процесуальне керівництво здійснює Малиновська окружна прокуратура м. Одеси.