Пошкоджений ракетним ударом будинок на проспекті Шевченка відновлюють
В Одесі триває ремонт житлового будинку, який постраждав від ракетного удару.
Уже пів року проводяться відновлювальні роботи в багатоквартирному будинку на проспекті Шевченка, 8в, який неодноразово зазнавав пошкоджень внаслідок атак з боку рф.
Останній раз — під час обстрілу міста
Замовником проєкту є Департамент міського господарства Одеської міської ради.
Наразі активні роботи тривають на другому поверсі: мурують нові стіни з газобетонних блоків. Аварійні ділянки вже демонтовано, стіни укріплено, а міжповерхові перекриття замінено новими залізобетонними плитами.
Наступний етап — облаштування армопоясу, монтаж перекриття другого поверху.
Усі роботи виконуються згідно із затвердженою проєктною документацією та дотриманням будівельних норм.
Нещодавно в центральній частині Одеси також розпочалися відновлювальні роботи на об’єктах за адресами: вулиця Новосельського, 51 та Пастера, 54.
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