Пошкоджений ракетним ударом будинок на проспекті Шевченка відновлюють

В Одесі триває ремонт житлового будинку, який постраждав від ракетного удару.

Уже пів року проводяться відновлювальні роботи в багатоквартирному будинку на проспекті Шевченка, 8в, який неодноразово зазнавав пошкоджень внаслідок атак з боку рф.

Останній раз — під час обстрілу міста 18 листопада 2024 року . Тоді було пошкоджено дах, перекриття та несучі конструкції.

Замовником проєкту є Департамент міського господарства Одеської міської ради.

Наразі активні роботи тривають на другому поверсі: мурують нові стіни з газобетонних блоків. Аварійні ділянки вже демонтовано, стіни укріплено, а міжповерхові перекриття замінено новими залізобетонними плитами.

Наступний етап — облаштування армопоясу, монтаж перекриття другого поверху.

Усі роботи виконуються згідно із затвердженою проєктною документацією та дотриманням будівельних норм.

Нещодавно в центральній частині Одеси також розпочалися відновлювальні роботи на об’єктах за адресами: вулиця Новосельського, 51 та Пастера, 54.