Полум’я було видно навіть у Румунії: Росія вдарила по газовій станції на Одещині — Зеленський

У ніч на 6 серпня російські війська здійснили ракетний удар по газовій інфраструктурі в Одеській області. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вибух і масштабну пожежу було видно навіть на території сусідньої Румунії. Вогонь повністю знищив виробниче обладнання станції. Внаслідок удару також було пошкоджено магістральний газогін, що призвело до тимчасового відключення близько 2,5 тисяч абонентів у регіоні.

"Ймовірно, Бухарест і Кишинів тепер залишаться без постачання газу", — зазначив Зеленський, вказавши на міжнародні наслідки атаки.

На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи, а фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Українська сторона також закликає міжнародну спільноту дати належну оцінку черговому акту агресії з боку РФ, який загрожує не лише енергетичній безпеці України, а й сусідніх країн.