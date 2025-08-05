В Одеській області чоловік застрелив поліцейського

Сьогодні, 5 серпня, в Ізмаїлі на Одещині 45-річний чоловік застрелив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів.

Про це передає поліція Одеської області.

За словами правоохоронців, на околиці Ізмаїла сьогодні ввечері патрульні зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів.

«Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських», — йдеться в повідомленні.