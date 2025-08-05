Одеські новини ТОП Новини 

Спортсмени з Одеси представляють місто на Міжнародних дитячих іграх

редактор

З 3 по 8 серпня 2025 року в Таллінні (Естонія) проходять 57-і Міжнародні дитячі ігри.

Понад 1500 юних спортсменів віком 12-15 років із міст усього світу у складі своїх команд змагатимуться в іграх, які проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

 

На запрошення організаторів у змаганнях бере участь команда Одеси. Учора на урочистому відкритті заходу в столиці Естонії юні одеські спортсмени пронесли прапор України та рідного міста.

Одесити змагатимуться в баскетболі 3х3 та плаванні.

 

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: