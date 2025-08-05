Спортсмени з Одеси представляють місто на Міжнародних дитячих іграх
З 3 по 8 серпня 2025 року в Таллінні (Естонія) проходять 57-і Міжнародні дитячі ігри.
Понад 1500 юних спортсменів віком 12-15 років із міст усього світу у складі своїх команд змагатимуться в іграх, які проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.
На запрошення організаторів у змаганнях бере участь
Одесити змагатимуться в баскетболі 3х3 та плаванні.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews