Смертельна ДТП на Одещині: загинув 72-річний водій
Сьогодні, 5 серпня, вдень між Арцизом і Прямобалкою 72-річний водій «ЗАЗу» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, врізався в дерево й перекинувся.
Чоловік загинув на місці.
На місці працює слідчо-оперативна група. Причини аварії встановлюються, тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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