Смертельна ДТП на Одещині: загинув 72-річний водій

Сьогодні, 5 серпня, вдень між Арцизом і Прямобалкою 72-річний водій «ЗАЗу» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, врізався в дерево й перекинувся.

Чоловік загинув на місці.

На місці працює слідчо-оперативна група. Причини аварії встановлюються, тіло направлено на судово-медичну експертизу.