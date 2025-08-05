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Смертельна ДТП на Одещині: загинув 72-річний водій

редактор ,

Сьогодні, 5 серпня, вдень між Арцизом і Прямобалкою 72-річний водій «ЗАЗу» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, врізався в дерево й перекинувся.

Чоловік загинув на місці.

поліцейські встановлюють обставини дтп, в якій загинув водій автомобіля

На місці працює слідчо-оперативна група. Причини аварії встановлюються, тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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