На Одещині чоловік облив жінку бензином і підпалив: йому загрожує до 15 років ув’язнення

У селі Вигодянської громади 36-річний чоловік під час конфлікту облив 39-річну жінку бензином і підпалив. Потерпіла вибігла з будинку, місцеві жителі загасили полум’я та викликали медиків. Жінку госпіталізували з опіками близько 20% тіла.

Поліцейські затримали зловмисника, зібрали докази та повідомили йому про підозру в замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Триває слідство під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.