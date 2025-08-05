66-річному одеситу повідомили про підозру за збут наркотиків

Правоохоронці викрили чоловіка під час продажу наркотиків у дворі Пересипського району. У нього вилучили десять зіп-пакетів з наркотичною речовиною та 2 500 гривень, отриманих за «товар».

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявили ще близько пів кілограма аналогічної речовини, мобільний телефон із доказами та приладдя для фасування наркотиків. Усе направлено на експертизу.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Слідство триває.