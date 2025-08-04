На Одещині чоловік наїхав на пішохідку і зник з місця ДТП

Увечері в Ананьєві водій «Opel Astra» збив 31-річну жінку на вулиці Незалежності та втік з місця ДТП. Постраждала з тяжкими травмами була госпіталізована. Поліція швидко встановила особу водія — 42-річного місцевого жителя. З’ясувалося, що він виїхав на зустрічну смугу, де йшов пішохід.

Чоловіку висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 286 КК України. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням водійських прав. Справу передано до суду.