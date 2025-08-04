Дронова атака на Одесу вночі. Фото

Вночі 4 серпня збройні сили рф атакували Одесу та область ударними дронами типу “Shaheed-136”.

Внаслідок влучань виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем пошкоджено 50 торговельних павільйонів, 8 — зруйновано вщент. На Одещині пошкоджено 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто.

Крім того, нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки, об'єкти бізнесу та муніципальний театр ім. О. Саліка.

Комунальні служби ліквідовують наслідки.

Загиблих і постраждалих немає.