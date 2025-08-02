У центрі Одеси чоловік обікрав авто після ДТП

Вночі, під час патрулювання території Приморського району Одеси, інспектори виявили чоловіка, який перебував на вулиці в заборонений час. Під час проведення поверхневого огляду у нього виявили акумулятор та мідні дроти, походження яких викликало підозри.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

За словами чоловіка, ці речі він зняв з автомобіля, який потрапив в аварію. У діях громадянина вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.