Наїзд на пішохода в селі Лиманка: потерпілий у лікарні

Автопригода сталася 1 серпня близько 16:00 в селі Лиманка. 37-річний водій автомобіля «Mazda» здійснив наїзд на 44-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину в невстановленому місці.

Пішохода з різними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Водій був тверезий, що підтвердили перевірки на спʼяніння. На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України щодо порушення правил дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Вилучено транспортний засіб для проведення експертиз, з’ясовуються всі обставини аварії.