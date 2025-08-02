У Москві виявили мертвим 60-річного актора Максима Глотова — уродженця Одеси, який останні роки активно демонстрував підтримку політики Російської Федерації та виступав із гастролями в анексованому Криму. Попри показну відданість країні-агресору, його життя завершилося на самоті. Тіло актора було знайдено у власній квартирі лише через кілька днів після того, як він зник. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передають "Патріоти України".

Глотов перестав виходити на зв’язок 27 липня. Проте друзі й знайомі звернулися до поліції та рятувальників лише 1 серпня. Правоохоронці відчинили двері його помешкання і виявили актора мертвим. Попередній огляд не виявив ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті має визначити судово-медична експертиза.

Що відомо про Максима Глотова?

Він був досвідченим театральним актором, який працював на сценах театрів в Одесі, Саратові, Казані та Москві. До його творчого доробку входять ролі у виставах "Чучело", "Горе от ума", "Ревизор", "Сказка о царе Салтане". Популярність до нього прийшла після 2006 року завдяки телесеріалам, де він переважно грав епізодичні ролі — міліціонерів, лікарів та інші другорядні персонажі. Серед відомих проєктів — "Паутина-4", "Зверобой", "Простая жизнь".