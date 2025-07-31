Знову палає: на зрошуваних полях Одеси горіли сміття і очерет

30 липня вранці на полях зрошення вздовж Хаджибейської дороги в Пересипському районі Одеси спалахнула пожежа. Загорілися сміття, суха трава та очерет у кількох місцях одночасно. За інформацією пресслужби ДСНС в Одеській області, полум’я охопило площу близько трьох гектарів.

На щастя, постраждалих немає. Причини займання наразі з’ясовуються. До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 19 рятувальників від ДСНС, а також 1 одиницю техніки та 4 працівників від Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба».