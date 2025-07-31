В Одеській області чоловік до смерті побив співмешканку

У Шабівській громаді поліція затримала 38-річного чоловіка, який підозрюється у побитті співмешканки. Постраждалу з тяжкими травмами голови госпіталізували, однак вона невдовзі померла.

За попередніми даними, підозрюваний побив жінку на подвір’ї знайомого, куди вона пішла після попереднього конфлікту. Наступного ранку він виявив її без свідомості та викликав швидку, після чого втік. Правоохоронці розшукали й затримали чоловіка за кілька годин.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває слідство.