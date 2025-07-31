В Одеській області активізувалися податкові шахраї
Бізнес отримує фейкові листи, дзвінки та повідомлення нібито від податкової з метою вимагання коштів. Шахраї маскуються під посадовців та використовують підроблені email-адреси, телефонні дзвінки і месенджери.
Увага!
Працівники ДПС діють виключно в межах закону і не мають стосунку до таких звернень.
Будьте пильні! Не переказуйте гроші та перевіряйте інформацію. У разі підозри — звертайтесь до:
(048) 707 29 43, (048) 707 28 54, (048) 725 65 05
Поліція — 102
Сервіс «Пульс» — 0 800 501 007
Надавайте всю відому інформацію про шахраїв.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews