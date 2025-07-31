Одеська область: 6-річний хлопчик на квадроциклі в’їхав в авто

У одному з сіл Любашівської громади 6-річний хлопчик без дозволу матері виїхав на квадроциклі з подвір’я й на перехресті в’їхав у бік автомобіля. Сам він не постраждав, однак його пасажирка дістала травми і була госпіталізована.

Поліція склала протокол на матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Правоохоронці закликають не залишати дітей без нагляду.