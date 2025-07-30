В Одесі знайдено точне місце Хаджибейського замку: археологи спростували російський міф про заснування міста

Археологи точно встановили місце розташування Хаджибейського замку в Одесі — знахідка, яку намагалися виявити майже 200 років. Під час археологічних досліджень, що проводилися спільною експедицією Університету Ушинського та Інституту археології НАН України, було виявлено залишки стін, оборонних насипів, артефакти османського періоду, а також свідчення існування ще давніших поселень — грецького, генуезького та османського. Ці відкриття остаточно спростовують російський міф про нібито "заснування" Одеси.

Розкопки проходили на Приморському бульварі, де археологи також натрапили на артилерійські батареї XVIII століття, фрагменти мурів, кераміку та бронзові вироби, що належать до османської доби. Про сенсаційну знахідку повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського Андрій Красножон.