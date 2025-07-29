Водії Одеси зможуть паркуватися безкоштовно протягом 5 годин

Мобільний застосунок MISTO та компанія Visa запускають акцію для водіїв Одеси — отримайте до 5 годин безкоштовного паркування.

Як скористатися?

Встановіть та відкрийте MISTO. У кого вже є застосунок, не забудьте його оновити. Додайте і збережіть картку Visa у розділі платіжних засобів. Оберіть місце для паркування і під час оплати вкажіть збережену картку Visa.

Акція діє до 30 вересня 2025 року і дозволяє скористатися нею 5 разів протягом цього періоду.

Деталі акції за посиланням .

Кожна година за 1 гривню. 1 сесія – 1 год.