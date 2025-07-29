Водії Одеси зможуть паркуватися безкоштовно протягом 5 годин
Мобільний застосунок MISTO та компанія Visa запускають акцію для водіїв Одеси — отримайте до 5 годин безкоштовного паркування.
Як скористатися?
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Акція діє до 30 вересня 2025 року і дозволяє скористатися нею 5 разів протягом цього періоду.
Деталі акції за
Кожна година за 1 гривню. 1 сесія – 1 год.
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