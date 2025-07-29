РРО для ФОПів, які працюють онлайн: Що вимагає законодавство України

РРО (реєстратор розрахункових операцій) — це електронний пристрій або програмно-технічний комплекс, який використовується суб’єктами господарювання для реєстрації готівкових та безготівкових розрахунків із покупцями під час продажу товарів чи надання послуг.

Основні функції РРО в онлайн-бізнесі:

Фіскалізація операцій. РРО фіксує кожен продаж і передає дані до податкової служби. Це забезпечує прозорість доходів підприємця та правильне нарахування податків.

РРО фіксує кожен продаж і передає дані до податкової служби. Це забезпечує прозорість доходів підприємця та правильне нарахування податків. Захист прав споживачів. Фіскальний чек підтверджує факт покупки і є документом у разі повернення, обміну чи претензій до якості товару чи послуги.

Фіскальний чек підтверджує факт покупки і є документом у разі повернення, обміну чи претензій до якості товару чи послуги. Спрощення обліку. Використання РРО дозволяє автоматично фіксувати дані про продажі, що полегшує підготовку звітності для ФОП.

Використання РРО дозволяє автоматично фіксувати дані про продажі, що полегшує підготовку звітності для ФОП. Дотримання законодавства. Для більшості інтернет-підприємців застосування РРО є обов’язковим. Порушення вимог тягне за собою штрафи та адміністративну відповідальність.

З розвитком технологій з’явилися програмні РРО (ПРРО), які можна встановити на комп’ютер, смартфон або планшет. Вони виконують усі функції традиційних РРО, але не потребують придбання спеціального обладнання. Це зробило процес фіскалізації простішим і доступнішим.

Далі розглянемо чи потрібен РРО для інтернет-магазину, коли саме його потрібно застосовувати, які є винятки та до яких наслідків може призвести порушення вимог законодавства.

Законодавчі вимоги до онлайн-торгівлі

Застосування РРО регулюється Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а також Податковим кодексом України.

Основні вимоги для ФОП, які здійснюють онлайн-продажі:

Обов’язкове використання РРО/ПРРО. Зз 2022 року більшість ФОП зобов’язані застосовувати реєстратори незалежно від групи єдиного податку.

Зз 2022 року більшість ФОП зобов’язані застосовувати реєстратори незалежно від групи єдиного податку. Видача фіскального чека. Під час кожної розрахункової операції підприємець повинен надати покупцеві фіскальний чек.

Під час кожної розрахункової операції підприємець повинен надати покупцеві фіскальний чек. Облік товарних залишків. Під час продажу окремих категорій товарів (зокрема побутової техніки, ювелірних виробів, лікарських засобів) може бути обов’язковим ведення обліку залишків через РРО.

Під час продажу окремих категорій товарів (зокрема побутової техніки, ювелірних виробів, лікарських засобів) може бути обов’язковим ведення обліку залишків через РРО. Зберігання інформації. Усі дані про розрахункові операції повинні зберігатися в пам’яті пристрою та передаватися до податкової служби.

Усі дані про розрахункові операції повинні зберігатися в пам’яті пристрою та передаватися до податкової служби. Реєстрація та обслуговування. РРО/ПРРО мають бути зареєстровані в податковій службі та перебувати на сервісному обслуговуванні.

Коли РРО не потрібен: винятки з правил

Незважаючи на загальну обов’язковість використання РРО, законодавство передбачає винятки:

Безготівкові перекази без платіжних карток. Якщо оплата надходить виключно банківським переказом з рахунку на рахунок без використання карток — РРО не потрібен.

Якщо оплата надходить виключно банківським переказом з рахунку на рахунок без використання карток — РРО не потрібен. Оплата послуг через банк. Якщо ФОП надає послуги, а оплата надходить на його рахунок через касу банку чи термінал самообслуговування (який не належить ФОП) — застосування РРО не є обов’язковим.

Якщо ФОП надає послуги, а оплата надходить на його рахунок через касу банку чи термінал самообслуговування (який не належить ФОП) — застосування РРО не є обов’язковим. Окремі види діяльності. Законодавством можуть передбачатися винятки для специфічних сфер — наприклад, продаж квитків на транспорт, ритуальні послуги тощо.

Винятки регулярно оновлюються, тому важливо стежити за актуальною інформацією.

Штрафи за порушення законодавства про РРО

Порушення вимог щодо використання РРО/ПРРО може призвести до таких санкцій:

З 1 серпня 2025 року в Україні повертаються штрафи за порушення при використанні РРО або ПРРО: штраф за невидачу фіскального чека становить 100% від вартості товару або послуги (не менше 100 грн), а за видачу нефіскального чека — 50% від вартості (не менше 50 грн).

штраф за невидачу фіскального чека становить 100% від вартості товару або послуги (не менше 100 грн), а за видачу нефіскального чека — 50% від вартості (не менше 50 грн). Продаж підакцизних товарів без програмування. Накладається штраф за відсутність коректної інформації про назву, код, ціну та кількість товару.

Накладається штраф за відсутність коректної інформації про назву, код, ціну та кількість товару. Ненадання звітності. За неподання звітів, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, також передбачені штрафи.

За неподання звітів, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, також передбачені штрафи. Адміністративна відповідальність. У разі систематичних порушень можливі додаткові санкції, зокрема штрафи для посадових осіб.

Крім фінансових втрат, підприємцю можуть загрожувати позапланові податкові перевірки, а також блокування рахунків. Порушення законодавства також негативно впливають на ділову репутацію та довіру клієнтів.

Висновок

Для ФОП, які працюють онлайн, вкрай важливо дотримуватись вимог щодо застосування РРО. Це не лише обов’язкова норма, а й запорука стабільної, прозорої та легальної діяльності. Програмні рішення, такі як пРРО, значно спрощують процес фіскалізації та знижують фінансові бар’єри для малого бізнесу.