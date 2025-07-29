На вулиці Кутузакія провели технічне обстеження частково зруйнованого будинку

У ніч на 24 липня внаслідок ворожої атаки девʼятиповерхівка на вул. Олександра Кутузакія зазнала критичних руйнувань: повністю обвалилися конструкції трьох поверхів другого підʼїзду - 6,7 і 8, пошкоджено несучі стіни, сходові клітки та перекриття.

Проведено технічне обстеження будівлі. Стан будинку оцінено як нестабільний — зафіксовано поступове вертикальне просідання плит перекриття.

Комісією ТЕБ і НС другий під’їзд визнано аварійним — будівля може частково обвалитися. Усі мешканці будинку евакуйовані. Їм запропоновано тимчасово розміститися у родичів, друзів або комунальних центрах.

До стабілізації споруди перебування в будинку, а тим більше проведення будь-яких робіт, небезпечно для життя. Наразі забезпечено цілодобову охорону обʼєкта, щоб запобігти людським жертвам і втраті майна.