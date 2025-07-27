В Одеській області зафіксовано новий температурний рекорд
26 липня в Одеській області переважно фіксували денну температуру на рівні 36,0–39,5 °C. У північних районах та прибережній зоні було дещо прохолодніше.
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, температурний рекорд цього дня в Одесі тримався з 1986 року і становив 35,0 °C.
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