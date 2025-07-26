Полум’я під Одесою: пожежа знищила гектари сухостою

Сьогодні вдень в Пересипському районі Одеси, по Хаджибейській дорозі, на полях зрошення горів очерет, суха трава, автошини та сміття декількома осередками.

Складність полягала у швидкому розповсюдженні вогню горючими матеріалами, високою температурою повітря та відсутністю шляхів підʼїзду.

Пожежу вдалось ліквідувати на загальній площі ~ 12 Га.Причина пожежі, наразі, встановлюється. На щастя, ніхто не постраждав.

Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 30 вогнеборців, від комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» - 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу, від пожежного підрозділу Національної гвардії України - 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.