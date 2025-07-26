На пожежі в Одеському районі врятовано трьох собак та евакуйовано 23 людей

Ввечері 25 липня в селі Лиманка, Одеського району, у житловому масиві «Радужний» сталася пожежа в квартирі на 13-му поверсі 16-поверхового будинку. Загорілося домашнє майно на площі близько 50 кв. м.

На місце оперативно прибули рятувальники. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Для швидкого провітрювання приміщень було задіяно спеціальний пристрій для випуску диму.

Завдяки злагодженим діям пожежників вдалося евакуювати 23 мешканці будинку, а також врятувати трьох собак, які перебували в осередку загоряння.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються.

Від ДСНС до ліквідації наслідків події було залучено 9 одиниць техніки та 29 рятувальників.