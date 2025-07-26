На Одещині водій збив пішохода: потерпілого госпіталізували з переломом

Автопригода сталася 25 липня близько 16:00 на вулиці Шкільній. За попередніми даними, 55-річний водій автомобіля «Renault» наїхав на 38-річного пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

Чоловіка з переломом ноги госпіталізували. Водій був тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Автомобіль вилучено, тривають експертизи та слідчі дії.