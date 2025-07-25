Виды резервуаров для хранения горючего и нефтепродуктов

На нефтеперерабатывающих предприятиях, автозаправочных станциях, других промышленных объектах применяются разнообразные резервуары для топлива и иных продуктов нефтепереработки. Важно понимать, на каких принципах основана работа этого оборудования, исходя из особенностей конструкции, условия классификации емкостей для горючего. Предлагаемый обзор поможет разобраться в этих вопросах.

Принцип работы

Стандартная емкость для топлива состоит из следующих элементов:

корпуса цилиндрической, сферической либо каплевидной конфигурации, в который заливают жидкость; предусмотрено изготовление моделей с одинарными и двойными стенками, ребрами жесткости;

опорных элементов для равномерного распределения давления от массы бака, обеспечения устойчивости;

площадок и лестниц для доступа при обслуживании и ремонте;

заливной горловины в верхней части, для заполнения содержимым;

тепловой и гидроизоляции, чтобы поддерживать стабильные температурные условия;

патрубков для перемещения горючего;

запорной арматуры, перекрывающей и регулирующей подачу жидкого продукта;

автоматических устройств и контрольных приборов.

Для нормального функционирования, предусмотрено применение таких элементов:

дыхательных клапанов – стабилизируют давление в процессе заполнения или опустошения, вследствие температурных колебаний, по другим причинам;

датчиков уровня, контроля температуры, средств молниезащиты и пр.;

обогревателей, чтобы снижать вязкость жидкости.

Емкость может быть снабжена плавающей или стационарной крышей, в том числе при наличии понтона.

Основные типы емкостей для топлива

Резервуары для топлива классифицируют по следующим признакам:

материала корпуса;

расположению;

способу установки;

объему в литрах или метрах кубических.

Корпус каркасных моделей может быть железобетонным, стальным или пластиковым. Сосуд из железобетона отличается значительным весом. Изделия со стенками из стального сплава наиболее распространены, но требуют дополнительной обработки металлических поверхностей для защиты от коррозии. Варианты из пластика относительно легкие, но уступают в прочности остальным сосудам.

Материал этих цистерн должен обладать коррозионной и химической устойчивостью, непроницаемостью. Для дополнительной защиты от коррозии, предохранения от неблагоприятного воздействия кислотных и щелочных веществ, стенки обрабатывают специальными средствами, предупреждающими преждевременное разрушение.

Также применяют бескаркасные исполнения из полимерного состава.

По особенностям расположения топливные резервуары бывают горизонтальными и вертикальными. Первые удобнее в монтаже, подключении коммуникаций, интеграции в структуру комплекса. Емкости вертикальной компоновки требуют меньше места на территории предприятия. При этом такая ориентировка в пространстве способствует естественному увеличению давления при расположении выходного патрубка в нижней части.

В зависимости от способа установки, емкости бывают:

подземными – заглубленными в грунт, чтобы сэкономить пространство на поверхности, дополнительно защитить от воздействия внешних факторов;

наземными – устанавливают на поверхности на опорах, с предварительной закладкой фундамента.

С учетом вместительности, предусмотрен выпуск следующих сосудов:

относительно небольших бочек для топлива, вмещающих до 50 м3;

масштабных цистерн до 100 000 м3.

По объему также различают топливные резервуары следующих классов:

первого – на 10 000 м3 и более;

второго – от 5 000 до 10 000 м3;

второго – от 5 000 до 10 000 м3; третьего – менее 5 000 м3.

Знание особенностей классификации этих сосудов позволит выбрать удобный вариант для хранения дизельного топлива, бензина, других категорий нефтепродуктов в соответствующих условиях конкретного объекта.