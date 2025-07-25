В Одесі викрили наркоділка: вилучено «товар» на понад 1,2 млн грн

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу наркотики вартістю понад 1,2 млн грн за цінами «чорного ринку». Одесита, який фасував і відправляв заборонені речовини через інтернет-магазин, затримали в Приморському районі. У нього вилучили 23 пакети з одягом і іграшками, всередині яких були замасковані психотропи «Alfa PVP» та «мефедрон».

Під час обшуку в його помешканні знайшли ще 13 пакунків із наркотиками, ваги, пакувальний матеріал, телефон і 29 SIM-карт. За даними слідства, оплату отримував на криптогаманець.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України — незаконний збут наркотиків у великих розмірах. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у понад 908 тис. грн. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Установлюються інші причетні до наркотрафіку.