Викрав авто біля цвинтаря — тепер під підозрою

На Одещині 33-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав незачинене авто «SUZUKI», поки власник був на кладовищі. Після нетривалого «перегона» зловмисник в’їхав у паркан і поїхав додому. Там його й затримали поліцейські.

Автомобіль повернули власнику. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 ККУ). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також на чоловіка склали адмінпротоколи за водіння у нетверезому стані та ДТП. Йому загрожує штраф 17 000 грн і позбавлення прав до одного року.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини